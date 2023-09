L’Institut français de Tunisie (IFT) a programmé pour le 25 septembre 2023 (18H30) à son auditorium la projection du court métrage documentaire ” Tchaabita, une histoire d’escalade en Tunisie ” réalisé par Cécile Jeanmougin et Antoine Tissier.

Cette histoire unique retrace l’émergence de l’escalade en Tunisie et présente la communauté de grimpeurs locaux, déterminés à développer ce sport.

Dans des paysages époustouflants, ce documentaire raconte de façon inédite comment l’escalade représente bien plus qu’un simple sport en Tunisie.

La projection sera suivie d’un débat autour du développement des sports de montagne en Tunisie, des opportunités qu’ils représentent notamment pour la jeunesse et la façon dont ils peuvent être vecteurs de préservation de l’environnement. Et ce, avec la participation de Climb’In (Première salle d’escalade en Tunisie.), l’Association de Spéléologie et d’Escalade de Zaghouan (Asez), l’association des Sports de Montagne et d’Ecologie (Asme Rades) et l’association Tunisienne des Randonneurs d’Akouda (ATR Akouda).