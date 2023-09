Le cinéma tunisien affiche sa présence dans la compétition officielle et hors compétition à la 34ème édition du festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France) qui se déroulera du 5 au 15 octobre 2023 avec au programme de ses dix jours des projections d’une quarantaine de films, mais aussi de tables rondes, de rencontres professionnelles et de master classes.

La Tunisie sera ainsi représentée dans la compétition long métrages fiction par le film “Par-delà les montagnes” de Mohamed Ben Attia aux cotés de neuf longs métrages en provenance du Maroc, Jordanie, Syrie, Soudan, Yémen, France, Belgique. Parmi les six longs métrages en course dans la catégorie documentaire deux sont de la Tunisie : “Machtat” de Sonia Ben Slama et “Je reviendrai là-bas” de Yassine Redissi. Dans la catégorie du court, c’est le court-métrage fiction “ça roule” de Jamil Najjar qui a été retenu.

Dans la sélection hors compétition, les cinéphiles auront à voir le film tunisien “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania.

Le Festival du film arabe de Fameck est l’occasion de mettre en lumière des cinématographies qui témoignent d’une grande vitalité. Les films traduisent les préoccupations des sociétés arabes, sur lesquelles les réalisateurs portent leur regard sans concession, parfois audacieux, critique, tendre ou méditatif.

Le cinéma arabe reflète en effet la complexité des êtres, leurs excès, et, en même temps, leur capacité à célébrer les plus belles émotions. Pour sa 34e édition, le Festival met à l’honneur le Maroc, dans une programmation qui fera la part belle à la nouvelle génération de cinéastes avides de marcher sur les pas de leurs talentueux aînés.

Considéré comme l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est, le festival propose plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc.

Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage.