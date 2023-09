La huitième édition de l’Africa Risk-Reward Index, publiée récemment, offre des perspectives cruciales pour les décideurs politiques, les dirigeants d’entreprise et les investisseurs intéressés par les marchés africains. Le rapport se penche sur l’évolution de l’écosystème d’investissements en Afrique et examine les tendances à long terme qui influencent ces économies.

Le contexte de publication de ce rapport est marqué par une fragmentation géopolitique mondiale et des perturbations externes qui affectent durablement le continent africain. Les pays africains font face aux conséquences persistantes de la pandémie de COVID-19, aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales dues au conflit en Ukraine, et à un durcissement des conditions de financement. Ces facteurs ont entraîné une baisse de la croissance du PIB de 5,4 % en 2021 à 3,5 % l’année dernière, bien que des signes de reprise économique se dessinent pour les 12 à 18 prochains mois.

Le rapport se concentre sur trois domaines clés :

1. Polarisation géopolitique : Le conflit en Ukraine a bouleversé le paysage géopolitique mondial, avec des pays occidentaux cherchant à former des alliances pour soutenir leur position face à la Russie, tandis que cette dernière recherche également un soutien pour ses opérations en Ukraine. Les « puissances moyennes » émergentes montrent un intérêt croissant pour l’Afrique et ses ressources. Ces bouleversements génèrent de l’incertitude macroéconomique, une inflation accrue, et des inquiétudes quant à l’interconnexion des systèmes commerciaux mondiaux. Les entreprises doivent naviguer dans un environnement de réglementations en constante évolution, de sanctions et de contrôles à l’exportation, ce qui crée une complexité réglementaire croissante.

2. Interventions de sécurité africaines : En raison de la polarisation mondiale, les gouvernements et les institutions africains jouent un rôle de plus en plus important dans la réponse aux crises sécuritaires sur le continent. Cela crée un environnement opérationnel complexe pour les entreprises, avec des défis liés à la sécurité, à la concurrence régionale et aux intérêts politiques et commerciaux entremêlés. Le suivi des dynamiques de sécurité en rapide évolution est essentiel pour éviter des répercussions sur la réputation des entreprises.

3. Financement pour l’avenir : À long terme, la concurrence géopolitique accrue pourrait offrir de nouvelles opportunités pour les pays africains, avec des investissements et des financements des puissances géopolitiques. Cependant, à court terme, les économies africaines font face à des défis économiques, notamment l’inflation et les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Les investisseurs étrangers se tournent vers des économies avancées perçues comme plus sûres, mais des champions africains émergent pour combler le déficit de financement dans le secteur des services financiers en Afrique. Cependant, des risques subsistent, notamment liés à la gouvernance, à la fraude, aux cybermenaces et à la surveillance internationale des flux financiers illégaux.

En somme, l’Africa Risk-Reward Index offre un aperçu essentiel de l’environnement d’investissement en Afrique, en tenant compte des enjeux géopolitiques, de sécurité et économiques. Les entreprises et les investisseurs devront s’adapter à un environnement en constante évolution pour saisir les opportunités que présente le continent africain.