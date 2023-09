Le taux d’avancement des travaux d’extension de l’entrée Sud de la capitale a atteint 35%, a indiqué la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani à l’Agence TAP.

Selon la ministre, le rythme de réalisation des travaux est satisfaisant, pour les 4 lots, selon le calendrier et les délais fixés du projet, en attendant le lancement des travaux du 5ème lot après l’accomplissement de la phase d’aménagement qui précède les travaux.

Les composantes du projet concernent deux tronçons, une première partie relative au réaménagement et à l’extension de l’autoroute, depuis le croisement des banlieues Sud de la capitale jusqu’au centre de la capitale au niveau du pont Djebel Jeloud, et une 2eme partie qui concerne le raccordement de la route nationale n° 3, son extension à partir de l’intersection du Centre de Traumatologie et grands brûlés, jusqu’au croisement de El Yahoudia, passant par l’intersection d’El Mourouj 1 et 2.

Les travaux portent sur le réaménagement des échangeurs existants, en plus de la réalisation d’au moins deux couloirs dans chaque direction, de carrefours, de la deuxième partie du projet vers l’entrée de El Yahoudia .

Le projet concerne également l’extension de l’autoroute, pour attei, selon les études réalisées, une capacité allant jusqu’à 4 à 6 voies dans chaque direction, et la réalisation de deux grands échangeurs, au niveau de l’intersection d’El Mourouj et l’entrée d’El Yahoudia .

Le projet pilote d’extension de l’entrée Sud de la capitale permettra une fluidité d’un trafic dense de plus de 150 mille véhicules par jour, selon les dernières statistiques de l’Observatoire national de la circulation, et d’améliorer la voie reliant la capitale et les villes limitrophes. Ainsi le rendement général du projet est estimé à 20%.

Doté d’un financement estimé à environ 370 millions de dinars (MD), ce projet est financé conjointement par l’Etat et la Banque européenne d’investissement (BEI).