En guise d’ouverture de sa saison artistique 2023/2024, le Centre des Musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) organise son nouveau rendez-vous “Taraabiyat Ennejma Ezzahra” et ce, du 25 au 28 octobre 2023.

Organisée en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis et l’Orchestre national tunisien, cette manifestation met à l’honneur quatre grands maitres qui ont marqué les annales de la chanson arabe et tunisienne et ce dans quatre soirées successives. Débutant à 20H30, les deux premières soirées sont réservées à deux grandes figures de la chanson arabe Mohamed Abdelwaheb et Wadi Essafi. Les deux derniers spectacles sont un hymne à la mémoire de deux symboles de la chanson tunisienne Mohamed Jamoussi et Ali Riahi.

Pour la première soirée c’est l’artiste tunisien Ghazi Ayadi qui chantera Mohamed Abdelwaheb. La soirée du 26 octobre spéciale Wadi Essafi est confiée à Mohamed Said, un jeune chanteur de 21 ans qui se distingue par son interprétation des registres des plus difficiles.

La troisième soirée réservée à Mohamed Jamoussi sera avec le jeune Anis Latif dont le nom est associé à l’émission libanaise super star et pour la dernière soirée c’est Amine Said qui chante Ali Riahi.