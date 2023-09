Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a félicité les 24 sélections qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.

Le Cameroun, la Gambie et la Namibie ont été les trois dernières équipes nationales africaines à obtenir leur place dans la plus grande compétition de football sur le continent africain.

La Coupe d’Afrique des Nations est l’événement le plus populaire en Afrique, l’édition 2021 au Cameroun a attiré plus de 500 millions de téléspectateurs. La compétition a été diffusée dans plus 170 pays, selon l’instance africaine.

Dr Motsepe a déclaré : “La qualité des sélections qualifiées montre clairement que nous organiserons la CAN la plus réussie de l’histoire de la compétition. La Côte d’Ivoire est une nation de football. (…). La CAF est impatiente d’accueillir toutes les nations qualifiées en Côte d’Ivoire le 13 janvier 2024”.

Pour rappel, la sélection algérienne avait assuré sa qualification pour la CAN 2023 lors de quatrième journée des éliminatoires. Les hommes de Djamel Belmadi ont dominé le groupe F en terminant en tête avec 16 points sur les 18 possibles.

La CAN, l’un des plus grands événements mondiaux, débutera à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 13 janvier 2024. La cérémonie du tirage au sort officiel aura lieu à Abidjan le 12 octobre 2023.

Les 24 équipes nationales qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 sont les suivantes : Côte d’Ivoire (pays hôte), Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Egypte, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Gambie, Tunisie et Zambie.