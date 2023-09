La ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa s’est entretenu à Budapest, en marge du 5ème Sommet démographique avec la ministre du logement et de la planification urbaine au Royaume de Bahreïn, Amna Hamad Al-Rumaihi.

La rencontre a porté, notamment, sur le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le Royaume de Bahreïn, dans les domaines liés aux politiques familiales et à l’autonomisation économique et sociale des jeunes filles et des femmes.

Les deux parties ont examiné au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Hongrie, Abdelkarim Alharmi, les moyens de renforcer la coopération, l’action commune et l’échange d’expériences dans les domaines liés aux politiques familiales, à l’autonomisation économique et sociale des jeunes filles et des femmes ainsi que l’ensemble des mécanismes de développement humain.

La rencontre a, également, porté sur l’importance des programmes de logement social dans la stabilité des familles à faible revenu à travers les expériences des deux pays dans ce domaine, évoquant l’historique du logement social en Tunisie et son rôle dans le renforcement de la stabilité familiale.

Les deux parties ont souligné la profondeur des liens de fraternité entre la Tunisie et le Bahreïn et la volonté de les renforcer davantage au service de l’intérêt des deux peuples frères.

Le 5ème Sommet démographique de Budapest se tient les 14 et 15 septembre en cours à Budapest en Hongrie sous le thème “la famille est la clé de la sécurité”.