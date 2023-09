La promotion du partenariat entre la Tunisie et la Hongrie, notamment dans les domaines en rapport avec la famille et l’autonomisation économique et sociale de tous ses membres, a été au centre d’un entretien tenu jeudi entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa et la présidente de la Hongrie, Katalin Novak et ce, en marge du 5ème Sommet démographique de Budapest.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la famille, la présidente hongroise a souligné son engagement à développer le partenariat avec la Tunisie rappelant la solidité des liens entre les deux pays.

Elle a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de promouvoir les politiques familiales et les programmes socio-économiques et de développement destiné aux familles tunisiennes.

A cette occasion, Amel Belhaj Moussa a passé en revue les caractéristiques de l’approche tunisienne en matière d’égalité des chances et d’accès à l’éducation préscolaire.

Elle a également évoqué les efforts nationaux visant à renforcer le rôle social de l’Etat citant les différents programmes d’autonomisation économique des mères et des familles mis en place à cet effet.

Le 5ème Sommet démographique de Budapest se tient les 14 et 15 septembre en cours à Budapest en Hongrie sous le thème ” la famille est la clé de la sécurité “.

Des délégations officielles internationales, des représentants de la société civile et de médias prennent part aux travaux du sommet dont les travaux sont axés sur les moyens de relever les défis auxquels fait face la famille.