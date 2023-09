Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader des ventes de véhicules légers, a récemment établi un partenariat avec le village d’enfants SOS Gammarth, dont l’objectif est de contribuer au soutien du développement des jeunes tunisiennes et tunisiens. Cette initiative vise à soutenir le village SOS en fournissant des fournitures scolaires essentielles à plus de 200 élèves, démontrant ainsi l’engagement continu de Hyundai envers la communauté nationale.

Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor, s’est exprimé avec enthousiasme sur cette collaboration significative : ” En tant qu’une société responsable, il est de notre devoir de contribuer positivement à notre communauté. Nous sommes ravis de nous associer à SOS Gammarth pour offrir aux jeunes esprits l’opportunité de s’épanouir. Chez Hyundai, la plus grande satisfaction de nos actions est de voir les sourires éclatants sur le visage de nos enfants. Nous nous engageons inlassablement à leur offrir bonheur et épanouissement, cette initiative ne peut que témoigner de notre engagement à cet égard. ”

Le Manager de SOS Gammarth, M. Khalil Khalil, a également tenu à commenter cette collaboration : “Nous exprimons notre profonde gratitude envers Hyundai Tunisie pour son généreux soutien. Cette initiative sociale jouera un rôle essentiel pour aider nos enfants et leur permettre de s’épanouir dans leur éducation. Nous aspirons à ce que d’autres entreprises se joindront à cette noble cause.”

Cette collaboration entre Hyundai Tunisie et SOS Gammarth reflète l’engagement continu des deux entités dans le cadre de la responsabilité sociale d’entreprise et l’amélioration de la qualité de vie des jeunes tunisiennes et tunisiens. Ces partenariats entreprises et organisations caritatives jouent un rôle essentiel dans le renforcement des communautés et dans la création d’un avenir meilleur pour tous.

Dans le cadre de notre politique RSE, d’autres initiatives seront programmées au profit des enfants du village SOS Gammarth.