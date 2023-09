La rameuse tunisienne Khadija Krimi a décroché, lundi, la médaille de bronze du tournoi d’aviron (beach sprint) des Jeux Méditerranéens de Plage organisés dans la ville grecque de Héraklion du 9 au 16 septembre.

Il s’agit de la première médaille tunisienne dans cette discipline remportée dans la catégorie C1x dames, dont les épreuves ont été annulées à cause du vent violent, poussant le comité d’organisation à considérer les résultats déjà obtenus pour le classement final.

Ainsi, Krimi s’est classée troisième en 3:12,43 derrière l’Espagnole Celia de Miguel Gomez (3:00,85) et la Française Elodie Raveira-Scaramozino (3:06,97).

Les autres rameurs tunisiens Heni Sbaitia (simples messieurs), Amina Zammali et Sarra Zammali (double dames) ainsi que l’équipe du quatre nages mixtes se sont contentées de la quatrième place de leur catégorie respective. Quant aux doubles hommes composés de Fédi Ben Hammouda et Rayane Hafsa, il a terminé 7e.

Rappelons que la Tunisie est également engagée dans ces 3e jeux dans les tournois de beach handball (messieurs et dames), de basket 3×3 (messieurs et dames), de beach volley-ball (messieurs), de Canoë kayak (3 garçons, 3 filles), de Lutte de plage (3 garçons dans les catégories des 70kg, 90kg et +90kg), de voile (un garçon) et de nage avec palmes (4 garçons et 4 filles).