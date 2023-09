Un bilan actualisé du séisme, qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, fait état de 2.497 morts et 2.476 blessés jusqu’à 10H00 de ce lundi, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La secousse a fait 1.452 morts dans la province d’Al Haouz, 764 morts dans la province de Taroudant, 202 morts dans la province de Chichaoua et 18 à la préfecture de Marrakech, précise le ministère.

Aucun nouveau décès n’a été signalé dans les provinces et préfectures de Ouarzazate, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir, ajoute la même source.

Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et mobilisent l’ensemble des moyens nécessaires pour répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie. (source: MAP)

La Tunisie avait, depuis samedi, dépêché des équipes de la protection civile pour apporter leurs secours au peuple marocain, selon l’agence TAP “les équipes se composent de 50 agents et cadres de l’unité spécialisée, 6 médecins de la Protection civile et 4 canins. Des dispositifs avancés de surveillance thermique et un drone pour détecter les victimes sous les décombres seront utilisés”.