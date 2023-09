Le déficit de la balance des paiements s’est réduit à fin juillet 2023, à 2814 millions de dinars (MD), selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette réduction pourrait être boostée, entre autres, par une baisse des importations de plusieurs produits non essentiels, constatée (la baisse) à travers les données de l’Institut national de la statistique (INS) sur le commerce extérieur.

Pour rappel, le déficit commercial du pays a été maitrisé, au cours des sept premiers mois de 2023, à 10.228,3 MD, contre 13.723,5 MD, une année auparavant.

Ceci est le résultat, selon certains analystes, d’une augmentation des exportations de 11,1% durant les 7 premiers mois de 2023 contre +23,1% durant la même période en 2022. Elles ont atteint le niveau de 36151,1 MD contre 32529,1 MD durant les sept premiers mois de l’année 2022, selon l’INS.

Quant aux importations, elles sont quasi stables +0,3% contre +31,5% durant la même période en 2022. En valeur les importations ont atteint 46379,4 MD contre 46252,6 MD.

Cette stabilité pourrait résulter d’une baisse significative de l’importation de nombreux produits non essentiels, dont des fruits, des produits en plastique, du meuble et bois, des jouets pour enfants…

Côté exportations, les données de l’INS font état d’une augmentation de 11,1% durant les sept premiers mois de l’année 2023 concernant plusieurs secteurs. Il s’agit surtout des exportations du secteur des industries agro-alimentaires (+13,6%), celles des textiles, habillement et cuirs (+13,3%) et celles des industries mécaniques et électriques (+19,4%).

Cette augmentation des exportations a été enregistrée surtout vers le marché algérien (48%) et le marché libyen (7%).