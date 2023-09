L’initiative ” Djerid Experience ” a été lancée, vendredi, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en présence de cadres du département, de l’Office National du Tourisme Tunisien, du ministère des Affaires Culturelles, et des représentants de GIZ, des fédérations professionnelles du tourisme et de représentants de festivals et d’évènements culturels et sportifs du Sud tunisien…

D’après un communiqué, publié samedi, par le ministère du Tourisme, ” Djerid Experience ” est une initiative novatrice qui rassemble les festivals locaux, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que les évènements culturels, sportifs, d’animation et de loisirs de la région de Tozeur, Djerid et Nefta.

Elle a pour objectif de proposer des expériences immersives et uniques pour les visiteurs tunisiens et étrangers. L’ensemble de ces évènements seront régis par un collectif facilitant la coordination et la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes impliquées dans leur organisation, ce qui est en mesure de favoriser l’émergence d’une dynamique, permettant la promotion de la destination de la région de Tozeur, en tant que destination touristique mondiale.

Djerid Experience est soutenue par le projet ” Promotion du tourisme durable “, initié par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne, et ce, dans le cadre de programme ” Tounes Wijhetouna “.