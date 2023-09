La ville de Sfax abrite, du 12 au 16 septembre courant, le 1er Forum nord-africain écologique sur le thème ” La gestion durable des écosystèmes naturels pour une transition écologique : agir avant de subir “.

Le Forum sera organisé à l’initiative conjointe de l'”Association de la Continuité des Générations ” (ACG) et du Réseau RONACED (Réseau des Organisations du Nord d’Afrique pour l’Environnement, le Développement durable et le Changement climatique), sous l’égide du Ministère de l’Environnement.

Une pléiade d’experts, de chercheurs, de représentants de structures environnementales d’envergure internationale et d’activistes de la société civile venus de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Libye et de la Tunisie échangeront, à cette occasion, leurs expériences sur la question environnementale et les méthodes et techniques les plus indiquées pour faire face aux enjeux écologiques des changements climatiques.

La Présidente du Forum, Sana Taktak Keskes considère à cet effet, qu’il est inévitable d’adopter une approche de développement qui soit adaptée au changement climatique afin de pouvoir faire face aux catastrophes et assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles visant à protéger les écosystèmes et lutter contre la pollution, et ce, en vue d’emprunter la voie de l’économie circulaire “.

En effet, l’objectif ultime de ce forum, est de créer un espace d’échange et de partage d’expériences entre les différents acteurs clés dans les pays de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée, sur la transition écologique dans les écosystèmes naturels (AMCP, ZONE HUMIDE, OECM) et la bonne gouvernance partagée de ces derniers “, a souligné la présidente du forum.