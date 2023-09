Grammenos Mastrojeni a été nommé en septembre 2019 Secrétaire général adjoint pour l’énergie et l’action pour le climat au Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée.

Biographie

Grammenos Mastrojeni est un diplomate, professeur et écrivain italien qui se concentre depuis 25 ans sur les impacts sociétaux, géostratégiques et économiques de la dégradation de l’environnement, ainsi que sur des thèmes liés à la protection de l’environnement, à la cohésion humaine, à la paix et à la sécurité. Il a enseigné le développement durable et la résolution de conflits dans diverses universités italiennes et étrangères. En 2009, l’Université d’Ottawa au Canada lui a confié le premier cours universitaire sur les thèmes de l’environnement, des ressources et de la géostratégie.

Jusqu’en août 2019, il était Coordinateur pour l’environnement et Responsable de l’interface science-politique à la Coopération Italienne au Développement, où il dirigeait les délégations italiennes sur les thématiques de la terre, des eaux et des océans et participait aux négociations sur le climat et la biodiversité. Président du Partenariat des Nations Unies pour la montagne et coprésident du Partenariat mondial pour les îles, il est Président de la plus grande association italienne pour l’éducation au développement durable “Isola della Sostenibilità” et membre des conseils scientifiques de nombreuses formations et entités universitaires.

Auteur de nombreux articles et rapports officiels sur l’environnement, il a publié 8 livres dont « Effet de serre, effet de guerre », écrit en collaboration avec le climatologue Antonello Pasini (Chiarelettere, 2017) et « L’Arche de Noé – Sauver ensemble notre maison commune » qui se sont classés parmi les essais les plus vendus. Parmi ses publications, il y a aussi « Le cycle indissoluble. Paix, environnement, développement et liberté dans l’équilibre mondial » (Vita e Pensiero, 2002) ; « L’éco-révolution nécessaire » (Editions scientifiques italiennes, 2008) ; “Maintenant ou jamais. Une décennie, et pas au-delà, pour nous sauver nous-mêmes et sauver la Terre » (Amazon, 2016).

(Mise à jour : Septembre 2023)