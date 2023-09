Communication financière : Publication des états financiers de la BIAT au 30 juin 2023

Tunis, le 1er septembre 2023 – La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 30 juin 2023 qui font ressortir les résultats suivants :

• Un PNB de 692,2 millions de dinars

• Des dépôts et avoirs de la clientèle de 17 656 millions de dinars

• Des créances sur la clientèle de 11 995 millions de dinars

• Un Résultat net de l’exercice de 222,9 millions de dinars

• Un niveau de capitaux propres de 1 973 millions de dinars

Au terme du premier semestre 2023, la BIAT confirme sa résilience et sa solidité financière et poursuit sa dynamique de croissance tirée notamment par un dispositif de gouvernance rodé ainsi qu’une stratégie commerciale adaptée privilégiant la proximité relationnelle, la qualité de l’accompagnement de la clientèle, l’innovation, le développement de nouveaux produits et services – notamment digitaux – et la diversification des canaux de distribution.

Une performance soutenue et reconnue : la BIAT a confirmé en juillet sa certification au standard international MSI 20000 (Market Standard Indicator indice 20000) pour la douzième année consécutive. Il s’agit du standard international consacré à la qualité financière des entreprises et des institutions. Cette certification renseigne sur les bonnes pratiques en matière de management et de gestion financière et se présente comme un indice de bonne gouvernance financière. Délivrée par l’organisme de certification français COFICERT suite à un audit, MSI 20000 atteste de la conformité continue de la BIAT et constitue un gage de sa solidité, sa performance ainsi que sa rentabilité financière.

Par ailleurs, les performances de la BIAT lui ont valu une reconnaissance internationale de renom : le prix de « Meilleure innovation dans la banque de détail en Tunisie 2023 » attribué par le magazine anglais International Banker dans le cadre de son programme de récompenses Banking Awards. Ce programme de récompenses a pour objectif d’identifier les principales organisations du secteur bancaire et financier qui représentent la référence en matière de développement technologique et de services à la clientèle, et qui contribuent à stimuler la croissance économique dans les pays où elles opèrent.

Au cours de la saison estivale, la BIAT a continué la mise en place de sa stratégie de proximité centrée sur le client. Comme chaque année, elle perpétue sa traditionnelle campagne promotionnelle au profit des tunisiens résidant à l’étranger (TRE). Une offre promotionnelle et avantageuse a été taillée sur mesure pour faciliter les investissements immobiliers des TRE en Tunisie. Cette offre se poursuit jusqu’en octobre 2023 avec des taux d’intérêts avantageux et des commissions réduites sur les crédits immobiliers ainsi que des avantages en matière d’assurances vie. L’offre englobe également un accompagnement de bout en bout, y compris le volet relatif au choix de l’investissement, grâce à une équipe dynamique de conseillers clientèle « Equipe Tounessna » et aux partenaires immobiliers de la banque.

Forte de l’engagement de ses équipes et de la confiance de ses clients, la BIAT consolide des performances solides et une résilience marquée et poursuit sa dynamique de croissance durable.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

