Le gouvernement vient de décréter la fin de la séance unique, à compter du vendredi 1er septembre 2023, dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Dans un communiqué publié mardi, la présidence du gouvernement a précisé que l’horaire du travail sera comme suit :

– Les lundi, mardi, mercredi, et jeudi de 8H30 à 12h30 et de 13H30 à 17H30

– Le vendredi de 8H00 à 13H00 et de 14H30 à 17H30

Histoire de la séance unique en Tunisie :

La Tunisie applique la séance unique pendant le Ramadan et du 1er juillet au 31 août, une pratique instaurée par Habib Bourguiba en 1956. Cette approche suscite des débats annuels entre partisans et opposants.

La Tunisie est l’un des rares pays à maintenir la séance unique pendant les mois les plus chauds de l’été et pendant le ramadan. Si le ramadan survient en dehors de l’été, la séance unique peut durer trois mois consécutifs ou non.

La séance unique est obligatoire pour les administrations, mais les sociétés privées peuvent choisir de maintenir les horaires classiques. Une partie de la société civile appelle à la suppression de cette pratique, arguant qu’elle nuit à l’économie tunisienne. Les locaux sont équipés de climatisation et la justification de la chaleur à cet horaire spécifique n’est plus valable.