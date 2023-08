Pour le compte du 1er tour de la compétition de l’US Open 2023, nous vous proposons une sélection de matchs à suivre en direct ou en streaming :

O. Jabeur Vs MC. Osorio Serrano – 16h*

Han Na-lae Vs M. Vondrousova (9) – 18h*

C. Garcia (7) Vs Wang Yafan – 18h*

C. Giorgi Vs J. Pegula (3) – 19h*

Suivez l’US Open en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2, avec une couverture complète des matches simples, doubles, fauteuils, quads et juniors sur l’application Eurosport et Eurosport.fr.

*(heure estimée de Tunis)