Météo Tunisie a mis, pour la journée du lundi 28 août 2023, la plupart des régions du pays en vigilance jaune, en raison de prévisions d’orages et de pluies sur le nord ; de vents violents dans les régions de Bizerte, grand Tunis, Nabeul, Zaghouan et Sousse.

Elle annonce également des tempêtes de sables dans les régions de Kébili et Gabès.

Au cours de la matinée on annonce des températures plus clémentes que celles de dimanche, avec des températures comprises entre 27 et 30°C sur les côtes et de 23 à 34°C à l’intérieur du pays, avec un pic à 38°C dans le sahara.

Dans l’après-midi les températures passeront à 29-36°C dans la plupart des régions avec une pointe à 44°C à Tataouine.

Pendant la nuit on s’attend à une baisse des températures, de 25 à 29°C.