Le ministère des Affaires Culturelles a déploré, sur sa page officielle, le décès du traducteur, écrivain et poète Abdelmajid Youssef, qui a tiré sa révérence aujourd’hui, dimanche.

Dans un faire-part, le département précise que défunt Abdelmajid Youssef est titulaire d’une maîtrise en littératures de langue arabe et un diplôme en langue et études italiennes de l’Université de Tunis I, outre un diplôme d’études approfondies de l’Université de Sousse.

Le défunt avait une expérience dans le domaine de la traduction arabe-français. Il a traduit plusieurs recherches liées à la question de l’islam et de la démocratie.

Il a écrit de la poésie et des romans et il s’est intéressé à la critique narrative, à la traduction et à la linguistique.

Il a publié 22 ouvrages, dont “Approches critiques”, et “Les Bords des Palmiers”…

Sa dernière production littéraire est le roman “Le Pressoir”, qui a été présenté lors de la Foire nationale du Livre Tunisien.

Il a également un roman en cours d’impression intitulé “Baccalauréat”.