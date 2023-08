L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, “Lab’ess” annonce jeudi, le lancement à Sfax du 21 août au 24 septembre 2023, du 2e appel à candidature du programme “Essentielles”.

Il s’agit d’un programme d’incubation 100% féminin, visant à sensibiliser, accompagner et financer les femmes actrices du changement dans cette région et ses alentours.Après le succès de sa 1e promotion clôturée le 30 juin dernier, la 2e session vise à sélectionner 10 porteuses de projets qui bénéficieront des avantages de l’incubateur basé à Sfax au 8-18 Business Center.

Les candidates peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 24 septembre 2023 à 23h59.Le programme d’incubation qui débutera le 16 octobre 2023, soutient les femmes entrepreneures dans le développement et la consolidation de leur projet à impact, à travers une offre de formation et d’accompagnement adaptée et l’accès à un financement.

Il s’agit d’un programme de formations collectives, des aides à la mobilité et à la garde d’enfants, d’une équipe dédiée au soutien de l’entrepreneuriat féminin, d’une mise en réseau avec des partenaires complémentaires : expert.e.s, entrepreneur.e.s, financeur.e.s. De même, il offre un pack service pour appui au prototypage ou lancement sur le marché, pouvant aller jusqu’à 4 250 dinars, un financement sous forme de prêt d’honneur pouvant aller jusqu’à 15 mille dinars et un suivi post-incubation pour accompagner les incubées vers la sortie de l’incubation.

Le programme de Lab’ess permet de booster les projets tout en gardant à l’esprit l’essentiel : l’impact positif sur la société. Le cursus d’incubation s’adresse aux porteuses de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des besoins sociaux ou environnementaux peu ou mal satisfaits, contribuant à une ville plus durable et inclusive, sous la forme d’entreprise sociale proposant une solution lancée sur le marché, ou à minima un prototype prêt à être commercialisé.