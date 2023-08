Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, mardi, avec l’ambassadeur des Etats Unis à Tunis, Joey Hood, qui était accompagné de l’Envoyé spécial des Etats Unis en Libye, l’Ambassadeur Richard Norland.

L’entretien a porté sur les relations historiques et solides tuniso-américaines et les moyens de les développer et de les diversifier davantage dans les différents domaines ainsi que la coordination des positions des deux pays concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon le département des Affaires étrangères.

M. Ammar a rappelé, à cette occasion, la position de principe de la Tunisie concernant le processus politique libyen et la nécessité d'”une solution inter-libyenne sous la conduite des Libyens dans le cadre d’un dialogue national inclusif, parrainé par l’Organisation des Nations Unies”.

Pour leur part, les diplomates américains ont salué le rôle constructif de la Tunisie dans le cadre du processus politique libyen, rappelant les différentes réunions tenues à Tunis dans le cadre de l’encouragement du dialogue inter libyen.