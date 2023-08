Le concert caritatif baptisé “Tous les Tunisiens avec Tabarka”, prévu le 18 août 2023 au Théâtre antique de Carthage, sera donné par cinq célébrités de la chanson tunisienne dont Latifa, Nawel Ghachem, Saber Rebai, Mohamed Jebali et Ghazi Ayadi.

Pour ce concert placé sous la conduite du maestro Youssef Belhani, les cinq artistes seront accompagnés par la troupe nationale de musique

La soirée débutera à 22H00 sachant que le tarif des billets varie entre 50 dinars (gradins) et 100 dinars (chaises).

Les personnes intéressées peuvent acheter leurs billets en ligne, à partir de l’adresse suivante : https://e-festivals.tn

Ce concert dont l’annonce a été faite le 1er août courant, sera organisé à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles et de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), en partenariat avec le Festival International de Carthage (FIC).

Le ministère avait annoncé que les recettes de la soirée iront au profit des familles touchées par les derniers incendies ayant ravagé plusieurs hectares sur les hauteurs de Tabarka, du Gouvernorat de Jendouba.

Ce concert aura lieu la veille de la soirée de clôture du Festival International de Carthage qui se déroule dans sa 57ème édition du 14 juillet au 19 août 2023.