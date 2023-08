Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu, vendredi 11 août 2023, le ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Mohamed Ali Houij. L’entrevue s’est déroulée en présence du ministre de l’Economie, Samir Saïed, de la ministre du Commerce Kalthoum Ben Rejeb et du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, du chargé d’affaires à l’ambassade de la Libye à Tunis Mustapha Ikdara et du président de l’Union générale libyenne des chambres de commerce, de l’industrie et de l’agriculture, Mohamed Rayedh.

Hachani s’est dit satisfait de la dynamique que connaissent les relations bilatérales entre la Tunisie et la Libye soulignant l’importance de renforcer les consultations entre les hauts responsables des deux pays et d’accélérer la réunion des comités sectoriels en vue de la tenue de la réunion de la commission mixte au cours de la période à venir.

Le chef du gouvernement a salué le rôle du secteur privé dans le développement des relations économiques entre la Tunisie et la Libye, appelant les centrales patronales des deux pays à soutenir les efforts des autorités pour renforcer le partenariat économique et développer échanges commerciaux bilatéraux.

Le ministre libyen de l’Economie et du Commerce a évoqué, pour sa part, l’importance de soutenir la coopération économique, d’investissement et commerciale afin de mettre en pratique les protocoles d’accord signés entre les deux pays, faisant état de la disposition de la partie libyenne à tenir à Tripoli, la réunion de la Haute Commission mixte.