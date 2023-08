Les Ateliers de la Ville Rêvée 2023 : un espace de rencontres entre artistes, experts et jeunes tunisiens

Du 3 au 5 octobre 2023, Dar Bayrem Turki, accueille dans le cadre de la 9ème édition de Dream City (du 22 septembre au 8 octobre 2023) ” les Ateliers de la Ville Rêvée”, un espace de rencontres durant lesquelles artistes, experts et chercheurs, activistes tunisiens et étrangers échangeront leurs pratiques artistiques et réflexions.

Lors des précédentes éditions “les Ateliers de la Ville Rêvée” questionnaient “La Méditerranée” à travers ses villes portuaires, ses récits, ses frontières, mais également la ville rêvée en abordant les inégalités, la transformation du contexte urbain et faire ville ensemble.

Dans le cadre de l’édition 2023, “les Ateliers de la Ville Rêvée” auront pour thème la transition écologique et la justice climatique “”Eau et corps d’eau ; Nature en ville et Pratiques ancestrales dans la ville, écologie aujourd’hui”.

L’association l’Art Rue en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll Stiftung Tunisie proposent trois conférences de rencontres et de réflexions pour échanger sur les bonnes pratiques qui émergent, autour des défis de la transition écologique et du rôle que les artistes et la culture peuvent et devraient jouer en impliquant la jeune génération et en l’associant à des penseurs, activistes et praticiens de l’Art, afin d’imaginer des alternatives et penser les actions qui façonneront les villes résilientes face aux impacts imminents du changement climatique.

D’autre part, cet événement s’articulera autour d’ateliers durant lesquels dix jeunes tunisiens, actifs dans le domaine de la transition écologique, accompagnés par deux experts, s’engageront ensemble à croiser leurs expériences et leurs pratiques et à réfléchir autour de la justice climatique, du droit fondamental à l’accès à un environnement sain, du stress hydrique, du concept des communs et du partage équitable des ressources, de l’écologie sociale et populaire, d’habiter la ville de manière durable, etc…

Le groupe tentera également d’aborder la question : la crise climatique est-elle aussi une crise de l’imaginaire ? Afin d’interroger la capacité des artistes, opérateurs culturels, penseurs, activistes et décideurs politiques, et leur rôle dans la proposition d’alternatives et d’autres formes du rapport au vivant.

“Les Ateliers de la Ville Rêvée” aboutiront à la publication d’un manifeste, une sorte de texte-vision qui fera converger toutes ces réflexions en lien avec les transformations écologiques et luttes afin de sensibiliser les pouvoirs publics aux défis de la transition écologique.