La Nuit des Etoiles à Mahres le 8 aout 2023

La ville de Mahres (gouvernorat de Sfax) vibrera le 8 août 2013 de 17H00 à 1H30 au rythme de “La Nuit des étoiles”, considéré le plus grand évènement d’observation astronomique jamais organisé dans la Ville de Sfax, à l’Initiative d’un groupe d’universitaires et sous la tutelle de l’Université de Sfax et de l’Association Santé et Environnement (ASE), en partenariat avec la Société Astronomique de Tunisie et la Commune de Mahrès.

Cet évènement, organisé avec le soutien de plusieurs organismes nationaux et internationaux académiques et de la société civile. Constitue pour les enfants, les lycéens et les étudiants ainsi que pour les adultes passionnés par l’astronomie une opportunité pour découvrir le ciel à travers l’œil d’un télescope.

Plusieurs stands (robotique, lecture…) seront également présents pour offrir diverses animations aux ainsi que pour les jeunes lycéens et étudiants. Au programme des conférences “Grand public”, des ateliers d’observation astronomique et animations scientifiques avec des experts ainsi que des ateliers pour enfants notamment de lecture et de contes.

L’ASE informe que pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte sachant que l’accès pour cette tranche d’âge d’enfants est gratuit.

Pour assister à cet événement, l’ASE informe qu’un formulaire d’inscription et de paiement en ligne est disponible sur le lien suivant : https://lc.cx/akwaSS