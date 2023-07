La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé à Coinbase d’arrêter le commerce de toutes les cryptomonnaies autres que le bitcoin. Cette demande, qui a été faite avant que la SEC ne lance une action en justice contre Coinbase le mois dernier, est un signe de l’intention de l’agence d’affirmer son autorité réglementaire sur une tranche plus large du marché de la cryptomonnaie.

Le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré au Financial Times que la SEC avait demandé à Coinbase qu’elle devait supprimer tous les actifs crypto autres que le bitcoin, sinon elle s’exposerait à des poursuites. Armstrong a déclaré que la SEC n’avait pas expliqué sa décision et que ce serait “la fin de l’industrie de la cryptomonnaie aux États-Unis”.

La SEC a déclaré qu’elle n’avait pas demandé à Coinbase de supprimer des actifs crypto, mais qu’elle avait partagé son opinion sur le fait que certains actifs de cryptomonnaies sont des titres et que les titres sont soumis à sa réglementation et que les échanges crypto qui négocient des titres doivent s’enregistrer auprès de l’agence.

La réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie est une zone grise, et la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) se disputent le contrôle du marché. La CFTC a poursuivi Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaie au monde, en mars, tandis que la SEC a poursuivi Coinbase en juillet.

La demande de la SEC à Coinbase est un signe que l’agence est prête à prendre une approche plus agressive de la réglementation de l’industrie de la cryptomonnaie. Il reste à voir comment l’action de la SEC affectera le marché de la cryptomonnaie, mais il est clair que l’agence a l’intention de jouer un rôle plus important dans la réglementation de cette industrie en pleine croissance.

Voici quelques points clés supplémentaires à retenir de l’histoire :