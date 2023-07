La société CELLCOM a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 2er trimestre 2023 :

Chiffre d’affaires :

► Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2023 a connu une baisse de 22% par rapport à la même période en 2022, pour s’établir à 19.3 MD, en effet :

► Le chiffre d’affaires GSM du 2e trimestre 2023 est de 8.7 MDT, pour s’établir consolidé au 1er semestre 2023 à 16.6 MTD. On constate une diminution de l’activité GSM sur le marché international et en particulier sur le marché national avec une chute de -49% en 2022, et une même tendance baissière de plus -27% en 2023, résultant en une baisse du marché sur deux ans de 62% principalement du aux nouvelles taxes douanières de 29%. Ajouté à cela le manque de composants électroniques en début d’année 2023 résultant en une manque de commandes prévues impactant le CA de -40%.

Malgré ces indicateurs à la baisse du secteur GSM, Cellcom réalise un CA meilleur que la tendance marché d’une chute de seulement de 21% (vs 62%) comparé au Q2-2022. L’activité du Smartphone se stabilise et la tendance s’améliore à la fin du 2e trimestre 2023.

► Le chiffre d’affaires Recharge du 2e trimestre 2023 est de 1.42 MDT pour s’établir consolidé au 1er semestre 2023 a 2.54 MDT. On constate une augmentation de l’activité de 14% comparée au Q2-2022.

A noter aussi que Cellcom a introduit une nouvelle activité de recharges électroniques afin d’augmenter sa part de marché.

Marge brute :

► La marge brute est de 1.8 M Mtnd durant le 2e trimestre 2023 contre 1.27 Mtnd pour la même période 2022, soit une augmentation de la marge de 42%

► Le taux de la marge brute au 2ème trimestre 2023 s’élève à 21.4% contre 11.5% soit une augmentation de 86% pour la même période 2022

► Le taux de marque brute au 2ème trimestre 2023 s’élève à 17.64% contre 10.32% soit une augmentation de 71%% pour la même période 2022

Charges financières :

► Au 30 juin 2023, les charges financières s’élèvent à 0.5 MD contre 0.9 MD au 30 juin 2022, une amélioration de 45%. Cette baisse résulte de l’impact favorable du cours de change USD/TND durant le premier semestre 2023 et du paiement d’une grande partie de la dette.

Trésorerie Nette :

► La trésorerie nette a atteint 1.2 MD au 30/06/2023 contre 0.38 MD au 30/06/2022 une amélioration de 216% Délai moyen de règlement fournisseurs :

► Le délai moyen de règlement des fournisseurs est passé à 60 jours au 2ème trimestre 2023 comparé à la même période de 2022.

Masse salariale :

► Au 30 juin 2023, la masse salariale s’élève à 1.1 MD contre 1.34 MD soit une baisse de 18% par rapport à la même période en 2022 ;

Effectif moyen

► L’effectif moyen au 30/06/2023 s’élève à (67), contre (78), marquant ainsi une baisse de 14% comparée à la même période pour le premier semestre 2022.