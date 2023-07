Le suivi du projet de vulgarisation et de modernisation des résultats agricoles et des matières pédagogiques a été au menu d’une visite effectuée au Centre sectoriel de formation professionnelle agricole en Cultures Maraîchères de Primeurs de Chott Mariem (CSFPA Chott-Mariem) par le gouverneur de Sousse et l’Ambassadeur des Etats Unis en Tunisie.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la plateforme numérique FARMER financée par l’Ambassade américaine en Tunisie à hauteur de 5 millions de dollars et qui a pour but de hausser le niveau des 5 centres de formation professionnelle agricole implantés dans les gouvernorats de Sousse Nabeul Jendouba et Kasserine.

La plateforme FARMER propose des services de formation et de renseignement à distance au profit des agriculteurs et des pêcheurs. Elle participe aussi à faire connaitre les nouvelles pratiques agricoles qui permettent l’augmentation de la productivité tout en préservant les ressources naturelles, animales et maritimes.

Par ailleurs, la visite a été une occasion d’exposer les réalisations du CSFPA-Chott Mariem dans le cadre de la plateforme FARMER qui ambitionne de transformer le centre de formation de Chott Mariem en un centre d’excellence dans l’agriculture hydroponique avec la réalisation de la grande serre intelligente de l’aquaculture et une unité de délassement d’eau.