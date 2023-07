La commission des relations extérieures, de la coopération internationale et des affaires des Tunisiens à l’étranger et de la migration au sein de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, lors d’une séance d’audience des représentants du ministère des affaires sociales, mercredi, d’approuver le projet de loi organique portant sur un mémorandum d’entente relatif à la sécurité sociale, conclu entre entre la Tunisie et le Québec (Canada), datant du 20 novembre 2022.

Les représentants du ministère des affaires sociales ont expliqué que cette convention, relative à la sécurité sociale, concerne les ouvriers et les agents du secteur public ainsi que les étudiants.

Les représentants du ministère des affaires sociales ont passé en revue les avantages de ce mémorandum d’entente qui consiste notamment en la garantie des mêmes droits dont bénéficient les employés du Québec.

Les représentants du ministère des affaires sociales ont également affirmé que cette convention permettra aux étudiants tunisiens de bénéficier d’une couverture sociale.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre d’une approche qui vise la consolidation des conventions bilatérales dans le domaine de la sécurité sociale conclue entre la Tunisie et les pays de résidence afin de protéger les employés migrants et leur fournir une couverture sociale ainsi qu’à leurs membres de familles.