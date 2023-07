L’observatoire Raqabah a déposé une plainte pénale contre les membres du conseil d’administration de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) et le contrôleur d’État de la société pour avoir profité de l’électricité gratuite sans droit.

Ils sont accusés d’avoir bénéficié d’une part gratuite d’électricité et de gaz pour leur consommation domestique personnelle, ce qui est contraire à la législation et aux règlements en vigueur. Les bénéficiaires de ce privilège en nature sont également accusés d’avoir causé un préjudice financier à la société et d’avoir gaspillé l’argent public.

La plainte a été déposée auprès du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis 1. Raqabah demande que les accusés soient poursuivis pénalement et qu’ils soient condamnés.

L’observatoire Raqabah est un organisme indépendant qui a pour mission de surveiller et de contrôler le fonctionnement des institutions et des établissements publics. L’organisme a été créé en 2015 et a déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre des responsables publics accusés de corruption et de malversations.

