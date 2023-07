Chanteur, poète, compositeur et arrangeur de musique, Marwan Khoury sait distiller des chansons à la fois onctueuses et vivifiantes avec cette voix inchangée et personnelle.

Voici pas mal d’années déjà qu’il se balade avec ses mélodies bien ficelées avec une aisance remarquable, avec un mélange de vieux succès et de nouveaux titres dont la composition de 2023 ‘’Yeslamli illi ghar’’. Bien avant, on l’a connu dans ‘’Kil Assayed’’ , ‘’Khodne maak’’ ou encore ‘’ Ya rab’’ …

Il s’y adresse, notamment, à la femme, pour la sublimer , la vénérer dans ce qu’elle a de plus précieux , son être . Instants de charme, instants de privilège de ceux qu’on laisse porter vers des cieux clairs vers des horizons sans contrainte. Marwan Khouri cale sa voix sur les notes telle une plume posée sur le sol par un souffle de vent. Elle fait escale à Hammamet. (Source: FIH)