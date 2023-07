Lutte contre la traite des êtres humains à l’ordre du jour de la conférence sur la migration

Les travaux de la conférence internationale sur le thème “Migration et développement” ont démarré, dimanche, au siège du ministère italien des Affaires étrangères, à Rome, en présence du président de la République, Kaïs Saïed, et de plusieurs dirigeants et hauts responsables de pays européens et africains et des pays du Golfe.

Les travaux de cette conférence dont le coup d’envoi a été donné par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni et le Vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération italien, Antonio Tajani, se dérouleront à huis clos.

Lors de la séance d’ouverture, le président de la République, Kaïs Saïed prononcera une allocution. Une deuxième séance sera consacrée aux organisations internationales.

Par ailleurs, une déclaration commune sera publiée à l’issue des travaux de cette conférence, cette après-midi.

Réunissant les pays de la rive sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et du Golfe, cette conférence vise à mobiliser les efforts en vue de traiter la question de la migration irrégulière et de prendre conscience des soucis et préoccupations des pays concernés par le phénomène.

Elle constituera, également, l’occasion de rechercher des financements pour créer des projets et partant des opportunités d’emploi aux populations locales africaines, selon les déclarations de presse de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Meloni a également souligné que l’approche sécuritaire dans le traitement de la crise migratoire est “insuffisante”, plaidant en contrepartie en faveur d’une vision globale de la question migratoire en Méditerranée.

Dans un communiqué publié sur son site, le gouvernement italien a indiqué que cette conférence ambitionne de mettre en place une feuille de route internationale afin de mettre en œuvre un train de mesures concrètes en vue de promouvoir le développement de la Méditerranée et de l’Afrique.

Il s’agit également de résoudre les causes radicales à l’origine de la migration irrégulière et de mettre fin au trafic illicite des personnes.

Selon la même source, la conférence a aussi pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains et de renforcer le développement économique notamment dans les secteurs de l’agriculture, l’énergie, l’infrastructure, l’éducation, la santé et l’environnement.

Cette conférence intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance des flux de migrants irréguliers subsahariens vers l’Europe via la Tunisie et les pays de l’Afrique du Nord, et qui ne cesse de susciter de sérieuses appréhensions pour les pays des deux rives de la Méditerranée.

Texte traduit de l’arabe par Maroua Ben Abdennebi /TAP