Des certificats ont été remis aux participants qui ont réussi leurs parcours au sein de la CONECT’ee, une structure lancée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) regroupant deux entreprises d’entraînement.

Remis lors d’une cérémonie tenue vendredi, au siège de la CONECT, cette certification permet de renforcer ou favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi.

Ces deux entreprises dénommées “Elan By CONECT ” et ” PES by CONECT ” ont été créées en mars 2014 par la CONECT dans le cadre du ” Programme Formation et Insertion Professionnelles ” en Tunisie, financé par la Coopération Suisse et mis en œuvre par la fondation Swisscontact, sous l’égide du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

Elles sont membres du Réseau des Entreprises d’entraînement de Tunisie ” ReeT ” agréé par la Centrale suisse des entreprises de pratiques commerciales ” Helvartis”, indique la CONECT dans un communiqué publié vendredi.

” Elles offrent aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle chercheurs d’emploi une formation par la pratique gratuite et certifiante avec un encadrement et un accompagnement de qualité dans un cadre qui reproduit à l’identique toutes les activités d’une entreprise réelle “, ajoute la même source.

L’objectif étant de renforcer aussi bien leurs compétences techniques que socio-professionnelles (soft skills) dans l’unique but de faciliter leur intégration sur le marché de travail et décrocher leur premier emploi.

La CONECT’ee a formé 918 jeunes depuis 2014 dont 60% de femmes et 40% d’hommes avec un taux moyen d’embauche de 84%.

A noter que la moyenne du taux d’embauche de l’année en cours arrêté à la date du 30/06/2023 est de 97%.