Plusieurs projets sont en cours de réalisation par le district de la SONEDE dans le gouvernorat de Siliana.

Le projet de construction de deux puits à Ferna et Bargou, moyennant un montant de 600 mille dinars, a atteint un taux d’avancement de 60% alors que les travaux de forage et d’électrification de nouveau puits profonds à Gaafour et Bourouis (1,3 million de dinars) ont enregistré un taux d’avancement de 80%.

Dans le même contexte, Haythem Allegui, chef du district de la SONEDE, a indiqué qu’un puits profond a été réalisé, en juin dernier, en faveur des délégations de Siliana nord et Siliana sud, ajoutant que la construction du puits profond à Soualem (500 mille dinars) a enregistré un avancement de 60%.

Par ailleurs, le responsable a souligné, à l’Agence TAP, que les dettes des citoyens envers la SONEDE s’élèvent à 7,9 millions de dinars réparties entre 57% consommation domestique, 40% établissements publics et 3% gros consommateurs.

Les dettes des groupements hydrauliques ont atteint, quant à eux, les 161 mille dinars.