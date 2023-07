Dans le cadre de l’effort visant à renforcer les mesures de prévention contre les risques liés à la hausse des températures en été, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées rappelle l’importance pour les personnes âgées de veiller à boire des quantités suffisantes de liquides (au moins 1,5 litre par jour), notamment de l’eau, même en l’absence de soif. Il est également recommandé de se reposer dans des endroits frais et bien ventilés.

Il est conseillé d’éviter de sortir entre 11h00 et 17h00 et, le cas échéant, de ne pas s’exposer au soleil et de chercher l’ombre en utilisant un parasol et en portant des vêtements légers et de couleur claire, ainsi que d’éviter les efforts physiques excessifs.

En cas de fièvre ou de diarrhée, il est conseillé de boire de l’eau et de consulter un médecin dès que possible, en particulier pour les personnes âgées prenant des médicaments pour les maladies cardiaques et l’hypertension artérielle. Pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques et prenant régulièrement des médicaments, une consultation médicale directe est indispensable à l’approche de l’été. En cas de coup de chaleur, il est recommandé de se rendre dans une pièce fraîche, de retirer les vêtements serrés, de mettre des serviettes humides sur la tête et les extrémités, de boire de l’eau et de consulter un médecin dès que possible.

Le Ministère appelle également les membres de la famille des personnes âgées à aider spécialement les personnes âgées dépendantes à suivre ces conseils et à leur permettre de boire régulièrement de l’eau et des liquides, même en l’absence de soif.

Dans le même contexte, Madame Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a émis ses recommandations aux délégations régionales et aux services de l’Union Tunisienne de la Solidarité Sociale afin d’assurer la sécurité des résidents des institutions de soins pour personnes âgées et de leur fournir des conditions d’hébergement sécurisées et de les protéger des conséquences de la vague de chaleur estivale.

Elle a également appelé les gestionnaires des institutions de soins à prendre des mesures préventives et à être attentifs lors des déplacements des résidents à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, en veillant à la protection physique des résidents et à prendre en compte leurs capacités fonctionnelles réduites lors de leur participation à des activités de loisirs telles que les sorties ou les fêtes dans l’établissement, ainsi que le respect des normes de préservation de la santé et de sécurité des résidents et la fourniture des meilleures conditions d’hébergement pour eux.