La série théâtrale filmée “Binomi (S+1)” dont le personnage principal est Aziz Jebali sera donnée en cinq épisodes soit un épisode par représentation et ce pour cinq dates: 17, 18, 19, 21 et 23 août prochain au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

Cette série loufoque (MBK Productions & Aziz Jebali 2023) tourne autour de Hamed ou plutôt Hamidou comme il aime être appelé; car il n’a jamais aimé le prénom donné par ses parents. Hamidou grandit dans une famille conservatrice au milieu de ses deux sœurs aînées et de ses deux jeunes frères dans un quartier populaire de la capitale. Leur situation financière est des plus confortables surtout après avoir perçu l’héritage de leur grand-père paternel. Très vite, il se découvre une passion pour le mannequinat et l’univers de la mode ce qui est en désaccord total avec l’éducation reçue par ses parents. Et c’est à ce moment là que les problèmes commencent, il est catalogué comme un homme maniéré et donc incompris par les siens.

Malgré leur véto, il continue à poursuivre ses rêves et son amour pour le stylisme devient de plus en plus clair. Il aime créer, dessiner, trouver les tissus et habiller les femmes de ses créations. Ses parents ne le comprenaient pas et s’opposent fermement à ses activités qui n’était pas digne de l’homme qu’il devrait être.

A 18 ans, il prend la décision de quitter le cocon familial et se refugie auprès de sa jeune tante, une amie et confidente avant d’être une parente. Elle lui trouve un atelier et le loge dans un studio . Il est enfin libre de créer et de vivre librement sa passion. Il travaille durement et confectionne des robes pour toutes les occasions Mariage, Henne, Outeya … Au bout d’un certain temps, il gagne en notoriété. Mais il en veut plus et rêve plus loin.

Il part vivre l’expérience de la mode pendant trois ans à Paris où il accumule une série de stages dans de belles maisons comme Dior et enchaîne des petits boulots pour vivre. Il apprit beaucoup de ses expériences mais il se heurta à des problèmes de racisme et de différences sociales.

Et c’est ainsi qu’il décide d’aller voir plus loin et plus grand en s’envolant vers les Etats Unis. L’aventure était beaucoup plus difficile qu’à Paris, il ne connaissait personne pour l’aider. Il a tenté de prouver son talent en offrant ses créations à quelques personnes, à chercher du travail; mais rien. Il se décide à rentrer chez lui en Tunisie ou il est déjà connu.

Avec ses économies, il se lance dans la création d’un atelier ou il pourrait travailler et y vivre. Les demandes étaient les mêmes qu’à ses débuts, réaliser des tenues de soirée , Outiya, Henna, Mariage et sans oublier les robes pour le tapis rouge des JCC, JTC, JMC, JCOC etc .

Il commence à se lasser de ces demandes et refuse de plus en plus de recevoir certaines clientes. Les finances ne sont plus les mêmes et il est obligé de trouver une solution rapidement pour ne pas manquer d’argent et de continuer à vivre de sa passion.

Une solution s’offre à lui, TROUVER UN COLOCATAIRE , pour alléger ses dépenses mais il a toujours vécu seul depuis ses 18 ans . Il aime sa solitude, il a ses petites habitudes et n’aime pas être envahit. Partager son quotidien avec une personne lui parait difficile mais il n’a pas d’autre choix.

Il fait donc appel au SAMSAR du quartier, réputé pour être un pique assiette, filou et mauvaise langue mais il a toutes les connections possibles pour l’aider dans cette nouvelle aventure. Le SAMSAR lui propose différents profils de personnes banquiers, avocats ou encore médecins mais leur profession ne dit rien sur ce qu’ils sont réellement.

Après plusieurs échecs, il décide avec LE SAMSAR de proposer un test d’entrée. Avant de s’engager dans une colocation, il faudra tenter l’expérience de vivre ensemble pendant 24 heures. Si tout se passe bien, le contrat sera signé et la colocation pourra avoir lieu. Aziz Jebali fera appel à plusieurs guests tout au long des différents épisodes pour trouver le binôme idéal à son personnage Hamidou.