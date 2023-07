Manchester City (Premier league anglaise de football), a rejeté une première offre estimée à 18 millions de livres plus 5 millions de bonus formulée par Al-Ahli Djeddah (division 1 saoudienne), pour engager l’ailier international algérien Riyad Mahrez, rapportent les médias anglais mardi.

La même source, le champion d’Angleterre, qui semble désormais disposé à libérer Mahrez, aurait demandé 30 millions de livres pour sceller l’accord du transfert du capitaine des “Verts”.

Al-Ahli compte revenir à la charge et soumettre une deuxième offre, d’autant qu’il est de en plus en plus insistant pour attirer dans son effectif le meilleur joueur de Premier league en 2016.

Mahrez (32 ans) avait rejoint le club mancunien en 2018 pour un contrat de cinq saisons, en provenance de Leicester City contre un chèque de 68 millions d’euros. En juillet 2022, l’ancien havrais avait prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025.

Auteur de 15 buts et 13 passes décisives durant la saison 2022-2023, Mahrez (83 sélections, 30 buts) est considéré comme l’un des joueurs les plus décisifs des “Skyblues” en compagnie du milieu offensif belge Kevin De Bruyne et de l’attaquant norvégien Erling Haaland.

En cinq saisons, Mahrez a marqué 78 buts en 236 matchs disputés avec les “Cityzens”, toutes compétitions confondues.