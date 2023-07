La Tunisie a exporté, le 17 juillet courant, la première cargaison de résine vers le Cameroun, sous le régime de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a annoncé le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Le dédouanement de cette cargaison qui comporte 60 tonnes de résine d’une valeur de 90 mille euros (environ 204 mille dinars), a été effectué par l’institution camerounaise du “Port Autonome de Kribi” (PAK).

Cette opération marque un pas décisif vers une coopération économique renforcée au sein de la ZLECAF, a ajouté le CEPEX dans un communiqué publié, mardi. “Elle créera des opportunités d’échanges fructueux entre les pays participants et ouvrira la voie à un avenir prometteur pour l’intégration économique de l’Afrique”.

L’Ambassadeur de la Tunisie à Yaoundé, Karim Ben Bécher a souligné l’importance de cette première opération entre la Tunisie et le Cameroun, lequel demeure le premier partenaire de notre pays dans la zone de l’Afrique Centrale et son quatrième client en Afrique subsaharienne. “Cette opération constituera la pierre angulaire du lancement d’une nouvelle ère d’échanges panafricains”.

De son côté, le ministre camerounais du Commerce, Luc-Magloire Mbarga Atangana a réitéré l’importance de multiplier les opérations d’exportation de produits pour réussir l’inclusion effective des pays africains dans la ZLECAF.

Il a relevé la nécessité de développer les services associés à ces échanges, afin de permettre à l’Afrique de produire ce qu’elle consomme et de consommer ce qu’elle produit.

Deux entreprises tunisiennes exportatrices opérant dans les secteurs de la chimie et des industries alimentaires ont obtenu les premiers certificats d’origine de l’accord de la ZLECAF pour exporter vers le Cameroun, avait annoncé, le 17 mai 2023, le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Le certificat d’origine qui est considéré comme un élément clé de l’entrée en vigueur effective de l’accord, permettra aux sociétés de bénéficier des réductions de droits de douane qui devront être supprimés, d’ici deux ans.La Tunisie, le Cameroun et six autres états membres (Egypte, Ghana, Rwanda, Kenya, Tanzanie et l’île Maurice) ont adhéré à la ZLECAF, qui vise à faciliter le commerce à travers une sélection d’entreprises et de produits pour l’exportation et l’importation entre les Etats membres.

L’Accord de la ZLECAF est entré en vigueur en mai 2019. Il a été ratifié par la Tunisie le 7 août 2020.

C’est l’un des projets phares de l’Union africaine (UA) qui vise à renforcer la coopération sud-sud pour une Afrique ” intégrée, prospère et pacifique “, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’UA et à consolider les relations commerciales entre les 55 Etats membres de l’union, dans un marché totalisant plus de 300 millions de consommateurs et de 3400 milliards de dollars d’échanges annuellement.

Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.