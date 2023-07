Nabil Ammar rencontre des membres de la communauté tunisienne à Riyad

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a rencontré, mardi, des représentants de la communauté tunisienne à Riyad dans le cadre de sa visite en Arabie saoudite.

A cette occasion, le ministre a salué le rôle important que joue la diaspora tunisienne dans le développement national ainsi que dans la représentation de la Tunisie à l’étranger, lit-on dans un communiqué.

Il a souligné l’importance d’organiser des rencontres périodiques avec la communauté tunisienne résidant au Royaume afin d’écouter ses préoccupations et répondre à ses attentes et aspirations.

Le département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger et les différentes missions diplomatiques et consulaires, restent ouverts à toutes les initiatives et propositions présentées par les membres de la communauté, a-t-il promis.

Le ministre a entamé dimanche dernier une tournée dans des pays du Golfe, notamment le Koweît, les Emirats arabes Unis et l’Arabie Saoudite. La visite se poursuivra jusqu’au 20 juillet.