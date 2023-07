L’œuvre emblématique de Maria Callas et Enrico Caruso, deux légendes de la musique classique italienne et mondiale dont on célèbre cette année respectivement le centenaire et le 150ème anniversaire de leur naissance, a fait le voyage jusqu’au prestigieux Colisée romain d’El Jem, héritage mondial et témoin du brassage culturel entre la Tunisie et l’Italie qui remonte à plusieurs siècles passés.

Ces deux grandes figures du répertoire classique étaient à l’honneur à travers ” Musica e Dramma ” un gala lyrique placé sous la direction du célèbre maestro iranien Nima Keshavarzi, donné, samedi soir, à la troisième soirée du festival international de musique symphonique d’El Jem. Ce concert de l’Orchestre philharmonique de Florence et des musiciens du conservatoire de musique ‘Luigi Cherubini’ a été l’occasion de présenter des œuvres inédites interprétées par cinq jeunes chanteurs d’opéra.

Maria Callas et Enrico Caruso à Thysdrus

El Jem et son prestigieux Colisée romain, classé patrimoine mondial de l’Unesco, est un lieu incontournable pour les fans de la musique classique. Pour ce concert italien, les spectateurs étaient assez nombreux notamment des résidents occidentaux et des touristes en quête de voyage dans l’univers des empereurs et des gladiateurs qui occupaient le colisée de Thysdrus dans des formes de divertissement propre à l’époque.

Les musiciens et les chanteurs ont offert un voyage dans les airs de l’opéra les plus célèbres du répertoire italien, des airs et des romances qui font partie du patrimoine culturel mondial. Des œuvres inédites ont été interprétées par les sopranos Alexandra Grigoras et Evelyn Saavedra, la mezzo-soprano Magdalena Urbanowicz, le ténor Alfonso Zambuto et le baryton Eric Jang.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue du spectacle, le chef d’orchestre Nima Keshavarzi, a exprimé son émerveillement disant que “C’est fantastique de se retrouver en ce lieu du petit colisée qui est en réalité très grand “. ” C’est beau et inspirant pour faire de la musique dans ce bel espace. Nous y avons passé des moments excellents et on espère revenir pour d’autres concert “, a encore dit le jeune chef d’orchestre.

Autour du programme conçu pour ce concert, il a présenté “une soirée assez spéciale car nous célébrons cette année, en Italie et dans le monde entier, le centenaire de naissance de Maria Callas et le 150e anniversaire de naissance d’Enrico Caruso qui sont tous deux les plus importants chanteurs d’opéra du siècle dernier “. Et d’ajouter, “à travers ces deux figures qui ont fait la grandeur de l’opéra italien et dans le monde entier, nous avons voulu ramener ici en Tunisie et au public fantastique de ce pays la beauté de l’opéra italien “.

Dans le cadre de cet hommage à Callas et Caruso, nous avons choisi quelques œuvres qui ont fait la célébrité de ces grands chanteurs d’opéra tels que Le Barbier de Séville Barbière de Gioachino Rossini, la Bohème de Giacomo Puccini et la Traviata de Guiseppe Verdi.. “. Il a évoqué des œuvres assez représentatives de ces chanteurs qui sont interprétées par un casting important composé de cinq jeunes chanteurs mais assez extraordinaire et excellents qui mènent une carrière en Italie et à l’étranger “.

Les hymnes nationaux tunisien et italien retentissent au colisée d’El Jem

A l’occasion de ce concert italien en hommage à Maria Callas et Enrico Caruso, les hymnes nationaux tunisien et italien ont retenti, samedi soir, au Colisée d’El Jem. Dans son allocution, Fabrizio Saggio, ambassadeur d’Italie en Tunisie, a évoqué le pouvoir de “la musique en tant qu’expression universelle qui se fait interprète tant des individus que des communautés, devenant un message d’histoire compréhensible pour tout le monde”.

Saggio a exprimé sa joie de se retrouver ” au merveilleux amphithéâtre d’El Jem, disant qu’en arrivant ce soir ici, on touche du doigt notre histoire commune, un passé qui lie de façon indissoluble nos peuples, un lien naturel qui unit l’Italie et la Tunisie et qui aujourd’hui se manifeste en un vrai partenariat global à 360 degrés. ”

L’ambassadeur a encore parlé d’un concert donné la veille d’une importante visite, demain, la troisième de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, estimant que ” c’est du jamais vu “. A cet égard, on rappelle que ce dimanche 16 juillet, Medoni est revenue en Tunisie avec la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. La présidence de la République a annoncé dans l’après-midi, ” la signature d’un mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne. ”

Pour le diplomate Italien, cette visite “est la démonstration de l’engagement fort et continue que l’Italie a vers ce pays, tout en précisant que l’ampleur et la profondeur de notre collaboration unilatérale dans tous les secteurs politique, économique et culturel, sont bien visibles “.

“Nous sommes là aux côtés de la Tunisie et le concert de ce soir est une occasion extraordinaire pour souligner une fois de plus l’engagement de l’Italie “, a-t-il ajouté.

Entre Rome et El Jem, un partenariat musical qui dure depuis 1998

Auparavant, le président festival international de musique symphonique d’El Jem, Ramzi Jenaieh, a salué la coopération entre l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’Institut culturel italien de Tunis et l’association du festival international de musique symphonique d’El Jem ce qui a permis d’accueillir un grand orchestre italien et rendre hommage à deux symboles du chant lyrique, Maria Callas et Enrico Caruso, à travers une sélection des plus beaux airs de l’opéra italien.

Depuis 1998 cette collaboration a permis la participation annuelle des orchestres italiens aux différentes sessions du festival. Grace à cette initiative, le public d’El Jem a pu découvrir la musique italienne classique et ses opéras mondialement connus. Parmi les exemples marquants qui sont montés sur cette scène magnifique grâce à cette coopération, il a mentionné plusieurs concerts tels que celui donné en 2004 sous la direction du grand chef d’orchestre napolitain Riccardo Muti.

Le petit Colisée d’El Jem avait également accueilli un concert en hommage à Luciano Pavarotti (1935-2007), ce natif de la ville de Modène qui est l’une des voix les plus emblématiques de l’Opéra italien ainsi que de représentations de la musique du cinéma italien composée par Ennio Moriconi (1928-2020). Cet artiste romain est un compositeur, musicien, producteur, arrangeur et chef d’orchestre connu comme étant l’un des meilleurs compositeurs de musique de films.

Jenaieh a encore salué le Consul honoraire de la Tunisie à Florence, Gualserio Zamperini, pour le soutien qu’il a apporté à ces précieuses participations. En guise de reconnaissance pour tout le soutien au festival international de musique symphonique d’El Jem, un certificat de reconnaissance a été remis à Zamperini, par le directeur artistique du festival, Mabrouk Layouni.

Zamperini a déclaré qu’il est à sa 5ème visite en Tunisie avec des concerts très importants “. En tant que Consul honoraire de la Tunisie à Florence depuis 15 ans, ce Florantin a ajouté qu’il considère la Tunisie comme étant son ” deuxième pays “.

Jenaieh a adressé ses remerciements au représentant de la ville de Florence, à l’ambassade d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, et au directeur de l’Institut Culturel italien à Tunis (IIC), Fabio Ruggirello, pour leur soutien et leur engagement sincère ce qui a permis au festival et ses nombreux mélomanes tunisiens d’apprécier la musique classique italienne et leur interprètes de renom. ” Leur dévouement envers la promotion de la culture et de l’art est une source d’inspiration pour nous tous “, a estimé Ramzi Jenaieh.

Evoquant le partenariat du festival avec la Fondation Art et Culture de la banque l’UIB, il a formulé le souhait de voir cette collaboration fructueuse continuer ” des années encore et encore et afin qu’elle puisse enrichir nos vies à travers la musique et la culture “.

Depuis sa première édition en 1986, le Festival International de Musique symphonique d’El Jem s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain “Le petit Colisée”, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

La 36ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem se déroule 5 juillet au 12 août, à l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem. Dix soirées sont au programme de cette édition 2023 placée sous le thème ” Les Nocturnes d’El Jem” en hommage à l’oeuvre de Chopin.