A l’occasion de la fête nationale française, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des affaires étrangères, Nabil Ammar a mis en avant les aspirations et objectifs en commun, ” de nos pays et nos peuples respectifs, et tous nos efforts pour les réaliser “.

Dans une allocution prononcée lors d’une cérémonie organisée à l’occasion, en présence de l’ambassadeur de France en Tunisie André Barrin , Ammar a affirmé qu'” il nous faut, pour bien nous mouvoir en harmonie, reconnaître et respecter nos différences de parcours, de contexte, de culture, et de moments historiques “.

” Car c’est avec cette lecture intelligente des situations, et une vision à long terme, qui protège et préserve l’essentiel, que nous pourrons nourrir cette entente mutuelle et ce partenariat stratégique et fructueux pour les deux parties, à égalité “, lit-on de même source.

Ammar a salué la qualité de l’entente et des échanges entre les présidents Kais Saïed et Emmanuel Macron qui constituent, selon lui, une formidable impulsion à ces relations entre les deux pays, ” qui coopèrent également intensément, et avec succès, sur la scène internationale, dans les différents fora, pour faire face aux défis considérables que nous ne pouvons relever que tous ensemble, ou par groupes de pays unis “.

” J’ai, à tous les moments de ma récente visite de travail en France, perçu auprès de mes interlocuteurs, cet engagement fort et sincère, en vue de hisser nos relations bilatérales, et notamment aux plans culturel et économique à un palier supérieur “, a-t-il ajouté.

Ammar a, dans ce contexte, souligné l’ampleur des messages portés par la révolution du peuple français qui a ” considérablement renforcé la place et la contribution de la France dans la marche du monde “.

” Cela me fait penser, naturellement, au caractère universel du message du peuple Tunisien, tout au long de son histoire, dans sa quête continue d’une vie digne et libre. Pour ceux qui ont toujours vécu sur sa terre, comme pour ceux qui la rejoignent. Avec intelligence, avec souplesse, avec résilience, mais sans concession, ni violence ! “, a-t-il ajouté.

Et d’ajouter, ” Nous sommes fiers, en Tunisie, d’être cette terre nourricière, qui intègre et synthétise pour le mieux, toutes les différences d’origines, qui sont autant de richesses diverses qui s’ajoutent et se multiplient entre elles “.

Le ministre a aussi salué les binationaux, qui sont, a-t-il poursuivi, les enfants des deux pays à la fois, et pour qui il faut œuvrer sans relâche, pour qu’ils se sentent également protégés et soutenus.

” Un nombre important d’entre eux, a tant donné au rayonnement de nos deux pays, dans tous les domaines, et à toutes les époques “, a-t-il rappelé.