Ons Jabeur est parvenue à se qualifier pour la finale de Wimbledon, pour la deuxième année consécutive, après avoir remporté une victoire mémorable en demi-finale face à Aryna Sabalenka.

Jabeur, la “Ministre du Bonheur”, a exprimé, dans ses déclarations, sa joie après le match, mais reste concentrée sur le travail qui reste à accomplir. Elle reconnaît que sa transformation en tant que joueuse de tennis est le résultat d’un travail acharné et de l’apprentissage de la patience, notamment en raison des blessures qu’elle a subies.

The 2023 Ladies’ Singles final is set. #Wimbledon pic.twitter.com/Gu3lgPUtn1

Elle se concentre également sur son développement mental, croyant fermement en la capacité de remporter des victoires même lorsque son physique n’est pas à son meilleur. Pour Jabeur, cette finale représente une opportunité de réaliser son rêve de remporter un titre du Grand Chelem, devenant ainsi la première femme arabe et africaine à y parvenir.

One year later, @ons_jabeur has another shot at her dream 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/lcFIaVxT57

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2023