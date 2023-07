Finale inédite à Wimbledon : Ons Jabeur contre Marketa Vondrousova pour l’histoire

Ons Jabeur et Marketa Vondrousova s’apprêtent à s’affronter dans un match historique à Wimbledon, pour le titre du Grand Chelem. Les deux joueuses ont déjà atteint la finale d’un tournoi majeur, avec Vondrousova se hissant en finale de Roland-Garros en 2019 et Jabeur atteignant les finales de Wimbledon et de l’US Open l’année dernière.

La joueuse tchèque, Vondrousova, a connu des revers en raison de deux opérations au poignet gauche en 2019 et 2022, ce qui l’a empêchée de participer à deux éditions de Wimbledon. Actuellement classée 42e, elle espère marquer le gazon londonien après des performances moins convaincantes lors des tentatives précédentes.

En revanche, Jabeur a déjà écrit l’histoire en devenant la première femme arabe à atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2020 et la première femme arabe à atteindre la finale de Wimbledon en 2022. Actuellement classée 6e mondiale, Jabeur a démontré un talent exceptionnel sur les courts en gazon, remportant deux de ses quatre titres sur cette surface à Birmingham en 2021 et Berlin en 2022.

Son toucher et son style de jeu remarquables lui ont permis de réaliser d’impressionnantes victoires, avec le plus grand nombre de victoires sur gazon depuis 2021, surpassant même le record de trois ans de Maria Sharapova.