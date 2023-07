Le premier guide touristique en langue anglaise sur la Tunisie depuis 12 ans, a été lancé, jeudi, à la Résidence de l’Ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie. Ce guide a été élaboré par le voyageur “Oscar Scafidi”, pour le compte de l’éditeur “Bradt Guides“.

Oscar Scafidi est un grand voyageur qui a sillonné, au volant de son 4×4, les 24 gouvernorats de la Tunisie où il y a séjourné pendant trois bonnes années. Sa chaîne YouTube consacrée à la Tunisie contient plus d’une centaine de vidéos présentant les destinations touristiques les plus passionnantes du pays.

Ces vidéos sont toutes dotées d’un code QR directement intégré au guide. Pendant son séjour en Tunisie, Scafidi a travaillé avec l’USAID et le ministère tunisien du tourisme, sur des projets de développement du tourisme durable dans le pays.

Des dolmens néolithiques, aux sites funéraires puniques, en passant par les villes romaines, les forts byzantins, les souks, les mosquées et les minarets, le guide consacré à la Tunisie met en lumière la grande diversité touristique et historique du pays. Il décrit, également, les lieux de tournage du film ” La Guerre des étoiles ” dans le sud tunisien, les montagnes couvertes de forêts de pins dans le nord-ouest de la Tunisie, la steppe du centre…

Écrivain du voyage, consultant en risques et éducateur international, Scafidi a vécu, travaillé et voyagé dans plus de trente pays africains, dont la Tunisie, le Soudan, l’Angola et Madagascar. Ces expériences lui ont permis de rédiger les guides Bradt sur l’Angola et la Guinée équatoriale, et d’écrire sur des destinations fascinantes telles que la Somalie, l’Afghanistan, le Liberia et le Timor-Oriental.

Fondé en 1974, Bradt Guides est le plus grand éditeur indépendant de guides de voyage au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.