On en rêve et Ons Jabeur l’a fait, le match de la journée pour les spectateurs du Court Central.

Majestic Jabeur 🌟@Ons_Jabeur dominates ninth seed Petra Kvitova, winning 6-0, 6-3 to make the last eight#Wimbledon pic.twitter.com/ehEYGsucGv — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

Et un Quart de finale qui sonne comme un match revanche de la finale de Wimbledon 2022, Ons Jabeur Rybakina.