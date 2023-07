La simplification des procédures relatives à l’importation de certains produits spécifiques et la révision de certaines clauses des accords d’échanges dans la région arabe, sont les principales recommandations proposées pour soutenir le secteur des produits agricoles et industries agroalimentaires, destiné à l’export.

Lors de la deuxième réunion sectorielle organisée, récemment, par le CEPEX, à la maison de l’exportateur, les participants ont appelé à la nécessité de simplifier les procédures des transferts bancaires et d’assurer le suivi de l’évolution des procédures judiciaires et réglementaires au niveau international, notamment, pour les marchés visés. Ils ont plaidé pour la modernisation du système de contrôle technique et sanitaire à l’exportation et l’encouragement davantage des produits agroalimentaires tunisiens à conquérir le marché africain.

Il s’agit, également, d’offrir le soutien et les incitations spécifiques aux sociétés dans les industries agroalimentaires en vue d’améliorer leurs capacités et leurs produits.

Les professionnels du secteur des produits agricoles et des industries agroalimentaires et des représentants des ministères, des sociétés, des organisations et des groupements professionnels ainsi que les structures d’appui concernées, présents à cette réunion, ont mis l’accent sur la nécessité de développer les représentations commerciales de la Tunisie à l’étranger et d’intensifier les interventions de la diplomatie économique pour réduire les difficultés auxquelles sont confrontés les produits tunisiens sur certains marchés internationaux.

Ils ont appelé, également, à développer la participation de la Tunisie aux foires et salons internationaux, à garantir le budget nécessaire pour améliorer l’emplacement des pavillons tunisiens dans les manifestations commerciales à l’étranger et augmenter les rencontres professionnelles.

Intervenant lors des travaux de cet évènement, le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine a indiqué que cette réunion vise à recenser les problématiques à l’export rencontrées par les entreprises et à proposer des solutions concrètes à entreprendre et des actions promotionnelles à programmer pour l’année 2024.

Il a fait savoir, à cette occasion, que le secteur de produits agricoles et industries agroalimentaires qui représente 12% du total des exportations tunisiennes, a enregistré un taux de croissance de 34,1%, réalisant des recettes d’exportation de l’ordre de 6,8 milliards de dinars en 2022.

Au cours des cinq premiers mois 2023, les recettes d’exportation ont atteint 3,1 milliards de dinars, soit une hausse de croissance de 8,5 %.Il a estimé que le potentiel d’exportation inexploité pour les produits agroalimentaires, est de 52% pour l’huile d’olive (376 millions de dollars) et de 51% pour les dattes fraîches ou séchées (230 millions de dollars).

Pour les poissons frais ou réfrigérés, le potentiel inexploité est estimé à 47 millions de dollars et les tomates fraîches occupent la quatrième place (38 millions de dollars).

A rappeler que le CEPEX organise, du 4 au 20 juillet 2023, à la maison de l’Exportateur, une série de réunions sectorielles destinées aux entreprises tunisiennes exportatrices, et ce, dans le cadre du plan de développement des exportations