La sélection tunisienne de Boccia a créé l’événement vendredi soir au Caire en étant sacrée championne d’Afrique après sa victoire en finale aux dépens de l’Afrique du Sud. Ce sacre est, également, synonyme de qualification pour les jeux paralympiques de 2024, prévus à Paris en France du 28 août au 8 septembre 2024.

A noter que la sélection nationale de Boccia est formée des joueurs Achref Tayehi, Ayed Ben Ayoub et Maha Ounallah et est conduite par les entraîneurs Sana Hamdi, Faten Ben Helal et Kamel Taamallah, sous la supervision du directeur technique, Ali Chaieb.

Dans une déclaration à la TAP, le président du Comité national paralympique tunisien (CNPT), Mohamed Mzoughi a exprimé sa profonde joie après ce sacre qui vient récompenser les efforts et l’important travail accompli, notamment, que son comité a adopté et parié sur cette discipline paralympique, tablant sur une qualification pour les jeux de Paris 2024.

“La sélection renferme des éléments de qualité capables de hisser haut le drapeau tunisien”, a-t-il lancé, saluant les efforts déployés par les différents intervenants ayant contribué à cette distinction continentale, entre joueurs, staffs technique et médical, clubs et membres de la commission Boccia au sein du CNPT, avec à sa tête Lotfi Laabid.

Et le responsable d’ajouter que la discipline du Boccia sera la 4e discipline paralympique à marquer la participation tunisienne dans l’histoire des jeux, après le para-athlétisme, le para-tennis et le para-triathlon.

Il a, dans ce sens, appelé l’autorité de tutelle à soutenir la Boccia, notamment, qu’elle requiert des équipements particulièrement coûteux et la création d’une fédération propre.

“Nous œuvrons à la mise en place d’un programme de préparation intensif pour élever le degré de promptitude des éléments nationaux en prévision des jeux paralympiques et espérer réaliser des résultats honorables”, a fait savoir Mohamed Mzoughi, expliquant que son comité organisera des stages en commun avec des sélections étrangères pionnières dans la discipline de la Boccia.

Mzoughi a, par ailleurs, exhorté le secteur privé à apporter son soutien à la Boccia en prenant en charge certains éléments à l’instar de ce qui a été fait avec d’autres athlètes tunisiens dans d’autres disciplines, pour assurer les charges importantes requises à une bonne préparation et pour espérer atteindre le haut niveau.