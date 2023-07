En juin 2023, environ 245 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau, ont été recensées par l’Observatoire Tunisien de l’Eau.

Le gouvernorat de Nabeul arrive en tête des régions concernées par ces alertes (34), selon la carte de la soif, un dispositif de veille des défaillances d’approvisionnement en eau adopté par l’observatoire.

Toujours selon l’observatoire, 21 alertes citoyennes sont de Ben Arous, 16 signalements de Tunis et 15 alertes respectivement à Sidi Bouzid et Béja.

Les alertes en question portent sur des coupures (228), des mouvements de protestation (9), des fuites (6) et la potabilité (2), a-t-on ajouté de même source.

En 2022, l’Observatoire a fait savoir que son site www.watchwater.tn a recueilli environ 2299 alertes citoyennes (coupures d’eau, fuites et mouvements de protestation), dont 147 fuites d’eau ont été signalées qui ont duré plus de 3 jours sans l’intervention de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Le gouvernorat de Ben Arous a occupé la tête de liste avec 233 alertes, suivi par Gabes (186 alertes) et Sfax (184 alertes).

Les gouvernorats du Grand Tunis sont les plus assoiffés pour la deuxième année consécutive avec 466 alertes en 2022 et 397 alertes en 2021, selon la même source.