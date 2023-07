Ons Jabeur, 28 ans, professionnelle depuis 2010, n°6 dans le classement actuel WTA.24 participations dans les tournois de Grand Chelem.

171 matchs gagnés contre 117 matchs perdus. Meilleur classement, n°2 en 2022 en simple dame.

En 2023, à cette date elle cumule 837.885 $ de gains et un total de 10 022 628 $ depuis le début de sa carrière.

Ons Jabeur (arabe : أنس جابر), née le 28 août 1994 à Ksar Hellal, est une joueuse de tennis tunisienne, professionnelle depuis 2010.

En devenant numéro 2 mondiale dans le classement WTA en 2022, Ons Jabeur est devenue la joueuse tunisienne, arabe et africaine la mieux classée des classements WTA et ATP. Elle a remporté quatre titres en simple sur le circuit WTA, ainsi que onze titres en simple et un titre en double sur le circuit féminin ITF.

Initiée au tennis à l’âge de trois ans par sa mère, elle remporte en 2011 le Tournoi de Roland-Garros junior en simple filles et devient la première Tunisienne à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors. Après près d’une décennie à jouer principalement au niveau ITF, Ons Jabeur commence à concourir plus régulièrement sur le circuit WTA à partir de 2017. (source: wikipédia)